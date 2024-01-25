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РПЛ назвали одной из сильнейших лиг мира

Тренер Колыванов считает, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг мира

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи», главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) в сравнении с другими чемпионатами. В интервью Legalbet он заявил, что не согласен с местом, которое РПЛ занимает в рейтинге сильнейших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим!

Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», — убежден Колыванов.

Согласно рейтингу IFFHS, шестое место занимает французская Лига 1. Топ-5 же выглядит следующим образом:

  1. Серия А (Италия)
  2. Английская премьер-лига
  3. Ла лига (Испания)
  4. Серия А (Бразилия)
  5. Бундеслига (Германия).

Также в первой десятке расположились чемпионаты Португалии, Нидерландов, Бельгии и Аргентины.

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