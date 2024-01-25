Стало известно будущее Джикии в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака», экс-капитан команды Георгий Джикия покинет красно-белых не позже чем по окончании текущего сезона. Такое мнение в интервью Евро-Футбол.Ру высказал бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко.

«Джикия не может найти общий язык с [главным тренером Гильермо] Абаскалем — скорее всего, уйдет после этого сезона, если не раньше. У «Спартака» есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить. Команда достаточно много забивает, но другое дело, сколько она пропускает», — указал Деменко.

Эксперт также высказался о потенциальном приходе в «Спартак» нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. По его мнению, москвичи должны уделить гораздо больше внимания усилению обороны, поскольку нападающие в составе команды и так есть.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Джикии посоветовали уходить из «Спартака» из-за конфликта с Абаскалем.