Стали известны подробности лечения фигуристки Симоновой, ударившейся головой о лед при падении

Фигуристка Мария Симонова два дня пробудет в клинике, будет проведено тщательное обследование. Об этом сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ), заслуженный тренер России Нина Мозер.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Ее проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — сказала Мозер РИА Новости.

24 января Симонова, выступающая в парном катании с Мартином Бреславским, упала с поддержки во время проката на соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы». После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

Ранее тренер Попова опровергла новость о потере памяти Симоновой после падения на лед.