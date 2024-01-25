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Игрок сборной Чили, обвиняемый в насилии над бывшей девушкой, перешел в клуб РПЛ

«Оренбург» объявил о подписании чилийского полузащитника Томпсона

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ФК «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе чилийского полузащитника Хорди Томпсона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний футболист пополнил состав «Оренбурга», перейдя из чилийского «Коло-Коло». Он арендован российским клубом, в контракте прописано право выкупа футболиста. Подробности соглашения с игроком не уточняются.

По оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в € 800 тыс. Игрок выступает за молодежную сборную Чили.

Томпсон покинул Чили на фоне обвинений в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Ему разрешили покинуть страну под залог квартиры, при этом он сможет выступать в России лишь до конца сезона. После этого ему придется вновь получать разрешение на выезд из Чили, так как в противном случае он нарушит условия соглашения с судом.

В текущем сезоне «Оренбург» идет на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На зимнюю паузу команда ушла, набрав 15 очков. Оренбуржцы одержали три победы, шесть раз сыграли вничью, а также потерпели восемь поражений.

Ранее новичок клуба РПЛ раскрыл причины ухода из ЦСКА.

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