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«Барселона» вылетела из Кубка Испании

«Барселона» уступила «Атлетику» в 1/4 финала Кубка Испании и вылетела из турнира

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

«Атлетик» на своем поле встречался с «Барселоной» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе «Атлетика» голами отличились Горка Гурусета и Ойан Сансет. У гостей мячи забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал. В дополнительное время победу «Атлетику» принес Иньяки Уильямс, забивший на 106-й минуте. Окончательный счет в матче установил Нико Уильямс на 120-й минуте.

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша одержал победу над «Осасуной» (2:1).

В чемпионате Испании «Барселона» после 20 туров набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетик» заработал 41 балл после 20 игр и расположился на пятой строчке. Лидирует «Жирона» с 52 очками после 21 матча.

В следующем туре каталонцы на своем поле сыграют с «Вильярреалом» (27 января), а «Атлетик» в гостях сразится с «Кадисом» (28 января).

Ранее Левандовски высказал недовольство работой Хави.

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