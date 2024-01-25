Россиянку назвали секс-символом после вылета с Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков выразил сожаление, что россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Цинвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Она неплохо играла. Боролась до конца, цеплялась за мячи. Но в третьем сете очень сильно просела, может уже не было сил, плюс удар по психологии. Жаль конечно, что она покидает турнир. Она секс-символ в теннисе. Она очень интересная, симпатичная девушка.

В свое время была такая ситуация, что Шарапова за свою внешность получала больше денег, чем другие теннисистки, которые находились на первых строчках. Не думаю, что Калинская на внешности сможет заработать больше Шараповой. Шарапова будучи девочкой уже выиграла Уимблдон, а Калинская уже не девочка», — заявил Чесноков.

25-летняя Калинская приехала на Открытый чемпионат Австралии в ранге 75-я ракетки мира и стала главным открытием в женском одиночном разряде, дойдя до четвертьфинала, где уступила 21-летней китаянке Чжэн, 15-й теннисистке планеты – 7:6(4), 3:6, 1:6.

Мария Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Даниила Медведева не стали называть фаворитом Australian Open.