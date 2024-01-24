Назван самый русский клуб Москвы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов похвалил «железнодорожников» за большое количество россиян в составе. Его слова передает Legalbet.

«Считаю, правильно «Локомотив» ведет такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола. Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает «Зенит». Это бессмысленная трата денег, которых у нас в футболе осталось не так много.

«Локомотив» — самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шел к этому», — сказал Николай Наумов.

На данный момент в составе «Локомотива» 24 игрока с российским паспортом. В 18 матчах чемпионата России приняли участие лишь три иностранных игрока.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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