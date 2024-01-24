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Призер Олимпиады: Медведев сам усложнил себе жизнь на Australian Open

Теннисистка Петрова: Медведев мог гораздо раньше закончить матч с Хуркачем

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Eloisa Lopez/Reuters

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от матча Даниила Медведева и Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Россиянин за четыре часа одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Если честно, я думала, что будет борьба, но не ожидала, что Даниил доведет дело до пятого сета, — сказала Петрова. — Он сам усложнил себе жизнь: мог гораздо раньше закончить матч — в четырех сетах — и сохранить силы на полуфинал. Тем более у Медведева уже были затяжные игры на этом Australian Open, и он жаловался, что устал. Поэтому было бы неплохо до полуфинальной стадии немного поберечь свои силы.

Но Хуберт — непростой для Даниила игрок. Последние две победы в их личном противостоянии были за Хуркачем до этого момента. Хуркач по личным встречам превосходил Медведева 3-2, а сейчас они сравнялись — 3-3. Тем не менее на такой стадии турнира Даниил все-таки оказался опытнее: он грамотно рассчитал свои силы. Такой теннисист не упустит шанса победить, даже если неважно себя чувствует и не показывает свой лучший теннис. Он молодец, что сегодня добился победы и двигается дальше».

В полуфинале Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведева назвали фаворитом полуфинала Australian Open против Зверева.

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