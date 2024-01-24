Стало известно, как президентские выборы повлияют на РПЛ

21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) будет перенесен из-за президентских выборов, назначенных на 15-17 марта 2024 года. Об этом сообщает портал «РБ Спорт».

По информации источника, руководство лиги настаивало на том, чтобы все матчи прошли в установленные ранее сроки, однако силовые структуры обратились с просьбой о переносе тура на другое время.

Ориентировочно матчи 21-го тура пройдут 24 и 25 апреля. В этом туре на «ВЭБ Арене» пройдет столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком».

В РПЛ уже подтвердили информацию о переносе матчей 21-го тура. Окончательные даты матчей будут объявлены после собрания лиги.

Аналогично перенос матчей состоится в Первой лиге. В ней на 16 и 17 марта запланировано проведение матчей 23-го тура.

Перед возобновлением сезона в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Быки» в своей истории еще ни разу не становились победителями РПЛ.

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