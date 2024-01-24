Фигурист Галлямов назвал приемлемым выступление под нейтральным флагом

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов в интервью «Ленте.ру» заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По его мнению, даже без национальных атрибутов все понимают, что атлет представляет Россию.

«Мы уже это делали, наша пара выступала под нейтральным флагом и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Все же знают, что ты из России. Ничего ужасного в поездке на Олимпиаду под нейтральным флагом не вижу. Другое дело, что заявлялось о проведении зимних Игр дружбы в Сочи в 2026 году. Как я понимаю, некоторые спортсмены будут готовиться целенаправленно именно к ним», — заявил Галлямов.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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