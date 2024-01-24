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Косторная показалась в образе черного лебедя

Фигуристка Косторная опубликовала фото в образе черного лебедя

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aliona_officialnew/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная, которая перешла в парное катание, в своих социальных сетях опубликовала новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками в образе черного лебедя.

«Первый образ. Второй пока в секрете», — написала фигуристка.

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Камилу Валиеву назвали главной «Мадонной фигурного катания».

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