Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА назвал Россию «безопасной страной, несмотря на ситуацию на Украине»

Игрок ЦСКА Давила назвал Россию одной из самых безопасных стран в мире

close
100%
ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает Россию одной из самых безопасных стран в мире.

По его словам, уровень безопасности здесь превысил все его ожидания.

«Конечно, есть определенная озабоченность, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран в мире, несмотря на ситуацию на Украине. Уровень безопасности в России невероятен, он выше всех ожиданий», — заявил Давила.

В январе ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Владимира Федотова уже успела провести один товарищеский матч против оманского «Сохара». Россияне одержали победу со счетом 4:1, а главным героем встречи стал полузащитник Иван Обляков, который стал автором двух забитых мячей. Акинфеев участие в игре не принимал.

Ранее в «Зените» пошутили о переговорах с «Локомотивом» по Наиру Тикнизяну.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами