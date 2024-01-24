Игрок ЦСКА назвал Россию «безопасной страной, несмотря на ситуацию на Украине»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает Россию одной из самых безопасных стран в мире.

По его словам, уровень безопасности здесь превысил все его ожидания.

«Конечно, есть определенная озабоченность, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран в мире, несмотря на ситуацию на Украине. Уровень безопасности в России невероятен, он выше всех ожиданий», — заявил Давила.

В январе ЦСКА отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Команда Владимира Федотова уже успела провести один товарищеский матч против оманского «Сохара». Россияне одержали победу со счетом 4:1, а главным героем встречи стал полузащитник Иван Обляков, который стал автором двух забитых мячей. Акинфеев участие в игре не принимал.

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