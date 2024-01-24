Кучеров присоединился к Овечкину в списке игроков с 25+ четырехочковыми играми

Игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» стала для российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова 25-й, в которой он набрал четыре очка.

В матче он оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Только пять действующих игроков НХЛ имеют аналогичное достижение: Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (35), Александр Овечкин (32), Евгений Малкин (29) и Леон Драйзайтль (25).

Нападающий за 47 матчей забросил 31 шайбу и отдал 49 результативных передач. До матча с «Флайерз» Кучеров не мог поразить ворота соперников на протяжении шести встреч. Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров текущего сезона. Его главный преследователь — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 77 (26+51) баллов.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Драйзайтлю (129 очков) и Макдэвиду (153 очка).

Поединок с «Филадельфией» завершился победой «Лайтнинг» со счетом 6:3. «Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата. «Филадельфия» продлила серию без побед — этот проигрыш стал для «Флайерз» третьим подряд в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Кучеров побил личный рекорд в НХЛ.