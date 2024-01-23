«Будьте как семья»: Абаскаль обратился к игрокам «Спартака»

Московский «Спартак» опубликовал речь главного тренера команды, испанского специалиста Гильермо Абаскаля, которую тот сказал перед первой тренировкой команды на зимних сборах. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Вы здесь будьте как семья, друг за друга. Сейчас тот момент, чтобы поработать над собой. Физически и психологически тренируйтесь, получайте удовольствие, и дальше уже мы будем смотреть. Каждый из вас достиг уровня, чтобы мы снова улыбались. Начинаем с квадрата!» — сказал Абаскаль.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в Испании подтвердили интерес «Кадиса» к Абаскалю.