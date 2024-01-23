Джокович вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), одержав победу в четвертьфинале турнира над представителем США Тейлором Фритцем.

Поединок, который длился 3 часа 45 минут, завершился в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале сербский теннисист сразится с победителем противостояния между российским спортсменом Андреем Рублевым и представителем Италии Янником Синнером. Этот поединок состоится 23 января, ориентировочное время начала — 14:30 по московскому времени.

Джокович — действующий чемпион Australian Open. В прошлом году в финальном поединке он одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Общий призовой фонд турнира составляет $58,128 млн.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович (11 055 очков) продолжает лидировать. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков). Зверев — шестой (4275 очков).

Ранее стало известно, за счет чего Даниил Медведев может выйти в полуфинал Australian Open.