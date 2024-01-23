В США заявили, что возвращение России невыгодно для фигурного катания

Журналист из США Дейв Лиз поделился размышлениями о вероятном возвращении российских фигуристов на международную арену после отстранения, которое длится до сих пор. Свое мнение он высказал на YouTube-канале The Skating Lesson.

«Они вернутся, и спортсмены с отсутствием скольжения снова будут получать топовые оценки, потому что они умеют прыгать? Не думаю, что это выгодно для фигурного катания. Это не выход», — заявил Лиз.

При этом он отметил, что выступление россиян на международных соревнованиях было бы хорошо для звездной силы фигурного катания.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Последним официальным соревнованием, на котором выступили российские фигуристы, стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем».