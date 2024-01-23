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Футбольный агент заявил об обиде «Зенита» на Кругового после его ухода в ЦСКА

Агент Смирнов: перевод Кругового в «Зенит-2» показывает нутро и обиду клуба

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева, в своем Telegram-канале высказался о переводе Данила Кругового во вторую команду «Зенита».

«Фамилии каких игроков звучат в последние дни в контексте «Зенита»? Харин из «Ахмата», Тикнизян из «Локо», Горшков из «КС», Скопинцев из «Динамо», Хлусевич из «Спартака».

И все они на замену Даниле Круговому. По факту это означает лишь одно: Круговой нужен для ротации и решение о его переводе во вторую команду «Зенита» показывает не заботу об интересах клуба, а свое нутро, свой характер, свою обиду», — написал Смирнов.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

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