Финалист Уимблдона назвал россиянина, способного выиграть турнир Большого шлема

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос высоко оценил игру россиянина Андрея Рублева. Его слова передает Tennis 365.

«Я просто смотрю на результаты других парней — Алькараса, Синнера, Медведева. Рублев тоже где-то рядом, он способен это сделать.

Рублев, один из лучших атакующих игроков, и де Минор, потрясающий атлет. Счет пятого сета не отражает того, как хорошо он играл, просто Рублев провел отличный пятый сет. Мистер Стабильность снова в четвертьфинале, 10-й четвертьфинал на мэйджоре. Их матч с Синнером будет захватывающим», — сказал Кирьос.

Андрей Рублев дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2024 году. 23 января ему предстоит матч против итальянца Янника Синнера, который ранее выбил с турнира Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5010 очков).

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