В Италии определился обладатель Суперкубка страны

На стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) завершился финальный матч Суперкубка Италии, в котором миланский «Интер» одержал победу над чемпионом страны — «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на первой добавленной минуте основного времени. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес. Павар с правого фланга отдал пас в центр штрафной, где аргентинец ударом в падении поразил ворота соперника.

Стоит отметить, что с 60-й минуте неаполитанцы играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален нападающий Джованни Симеоне.

В полуфинале турнира «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 3:0.

Для миланского клуба эта победа в Суперкубке Италии стала уже восьмой в истории. «Интер» завоевывает этот трофей уже третий год подряд.

В чемпионате страны «Интер» занимает второе место, пропустив вперед себя «Ювентус». Однако у подопечных Симоне Индзаги на одну игру меньше. «Наполи» располагается на девятой строчке, отставая от лидера на 21 очко.

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