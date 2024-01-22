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Ловчев назвал футболиста РПЛ, которого взял бы в «Спартак»

Экс-футболист Ловчев с удовольствием взял бы в «Спартак» хавбека Сперцяна

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что хотел бы видеть в составе красно-белых полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сперцян — хороший футболист, с удовольствием взял бы его в «Спартак». Константин Тюкавин не пойдет — у него отец всю жизнь в «Динамо», плоть от плоти. «Спартаку» обязательно нужен игрок на позицию центрального защитника, надо несколько человек. Еще нужен футболист в опорную зону. Как бы ни надеялись на Наиля Умярова, что он вырастет на глазах, пока этого не происходит», — заявил Ловчев.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) (38 очков). «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19 туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом», а краснодарцы на своем поле с казанским «Рубином».

Ранее футболист рассказал о главном стереотипе о русских в Сербии.

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