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Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде

Украинка Костюк раскритиковала US Open за пропаганду России

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Alessandra Tarantino/AP

Украинская теннисистка Марта Костюк в своих социальных сетях раскритиковала пресс-службу Отрытого чемпионата США (US Open) после того, как организаторы опубликовали результаты ее матча против россиянки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и поставили российский флаг.

«Российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира. Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — написала Костюк.

В очном противостоянии Костюк обыграла Тимофееву со счетом 6:2, 6:1. Украинка вышла в в четвертьфинал, где сыграет с Кори Гауфф из США.

На турнире в Мельбурне осталась лишь одна россиянка — Анна Калинская. Она сыграет с Ясмине Паолини (Италия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Носкова занимает 50-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее первая ракетка Украины отказалась продолжать матч против Носковой на Australian Open.

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