Капризов поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

22 января «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромила «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:2. Российский хоккеист «диких» Кирилл Капризов стал автором хет-трика. Еще по одной шайбе в составе победителей забросили Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон.

Благодаря этим голам Кирилл Капризов вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории команды. После этой игры в активе 26-летнего российского нападающего стало 132 заброшенных шайбы за карьеру в «Миннесоте». По этому показателю он сравнялся с американским форвардом Джейсоном Цукером. Первое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» занимает Мариан Габорик (219). На второй строчке расположился Микко Койву (205), тройку замыкает Зак Паризе (199).

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Капризов с отрывом является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Анахайм».