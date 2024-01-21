Экс-тренер сборной России объяснил, в чем польза Глушакова для «Ростова»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с «Ростовом», может оказать положительное влияние на атмосферу в команде.

По его словам, если ростовская команда примет решение о подписании контракта, то только на таких условиях, которые будут приемлемы для клуба.

«Не может быть так, чтобы клуб делал для себя что-то плохое. «Ростов» все взвесил, и, учитывая все возможности Дениса, сделал такое предложение, которое устраивает обе стороны. Думаю, что у Глушакова больше всего положительных эмоций, и он сможет передать их команде», — заявил Игнатьев.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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