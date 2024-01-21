16-летняя Андреева вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче четвертого круга россиянка уступила Барборе Крейчиковой. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу спортсменки из Чехии.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии чешка сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

16-летняя Андреева впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого — на Уимблдоне, до второго — на US Open.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее россиянин разгромно проиграл и вылетел с Australian Open.