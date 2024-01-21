Экс-возлюбленная хоккеиста Овечкина показала фото в купальнике

Российская гимнастка Каролина Севастьянова, бывшая девушка форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с пляжа.

На фотографии спортсменка позирует в черном купальнике.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с Овечкиным. В отношениях пара состояла год. Сейчас Овечкин женат на Анастасии Шубской. Пара состоит в браке с 2016 года.

В ноябре 2022 года Севастьянова прервала отношения с новым мужчиной, которые длились пять лет. А в 2023 году сообщила, что получила предложение выйти замуж. По словам девушки, свадьба состоится в 2024 году.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее российская фигуристка рассказала о беременности.