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Иностранный клуб не продал футболиста в ЦСКА из-за политической ситуации

Агент Малавольта заявил, что «Фамаликан» отказался продавать Риччели в ЦСКА

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Isabel Silva/Global Look Press

Алексис Малавольта, агент защитника португальского футбольного клуба «Фамаликан» Риччели, рассказал, что переговоры о трансфере игрока в московский ЦСКА завершены. Его слова передает Sport24.

«Фамаликан» отказался продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены. Причиной срыва трансфера является не финансовая сторона вопроса, а политическая ситуация и санкции против ЦСКА», — заявил агент.

17 января издание O Jogo сообщило, что Риччели близок к переходу в ЦСКА на правах аренды с опцией последующего выкупа.

25-летний бразилец является капитаном «Фамаликана». Всего за клуб он провел 137 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

ЦСКА после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19 туре армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом».

Ранее футболист ЦСКА рассказал, что готов уйти из команды с понижением зарплаты.

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