Неизвестный напал на тренера клуба КХЛ

Утром 20 января на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает издание, инцидент произошел в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего специалиста, когда проходил мимо, а затем нанес удар по голове. Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. Он также известен по работе в саратовском «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте» и «Адмирале». В качестве игрока выступал в Белоруссии («Юность-Минск», «Металлург») и России («Кристалл», «Металлург» и СКА).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» после 54 матчей, набрав 53 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует «Металлург».

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