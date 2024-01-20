Тренер ЦСКА Федотов рассказал об отношениях с «Зенитом» по трансферу Кругового

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможный переход игрока «Зенита» Данила Кругового уже этой зимой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Надеемся, что найдем компромисс по переходу игрока уже зимой. Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию», — сказал Федотов.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

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