Звезды рассказали, сколько готовы потратить на обувь

Российские звезды рассказали, сколько готовы тратить на обувь. Знаменитостей цитирует kp.ru.

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что покупает обувь раз в год и тратит на туфли от пяти тысяч рублей до 55 тысяч рублей.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что может потратить на обувь даже месячную зарплату.

Блогерша Лерчек, недавно вышедшая из-под домашнего ареста из-за неуплаты более 300 млн рублей по налогам, назвала максимальной ценой обуви 100 тысяч рублей.

«150 – это если мне что-то очень понравилось. А так, в принципе, я люблю хорошую обувь», — сказала она, добавив, что носит и российские бренды, и масс-маркет.

Накануне дублер Филиппа Киркорова Иван пожаловался, что много денег тратит на костюмы. Мужчина заявил, что старается копировать образы Киркорова, в которых исполнитель уже выходил на сцену. Сейчас в гардеробе двойника десять модных костюмов. Они обошлись ему примерно в 30 тыс. рублей, что в общей сумме составляет минимум 300 тыс. рублей.

Ранее многократная участница «Евровидения» критически высказалась о звездах конкурса.