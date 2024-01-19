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«Зенит» боится «Спартака», заявил Ари

Экс-форвард сборной России Ари заявил, что «Зенит» боится «Спартака»

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РИА Новости

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари, выступавший также за московский «Спартак», в интервью Sport24 заявил, что не одобряет оскорбительный жест генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых, показанный в одном из видеороликов на клубном YouTube-канале.

По его словам, подобные ходы говорят о комплексах команды из Санкт-Петербурга.

«Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся «Спартак». Дерби между этими командами — самое принципиальное в России», — заявил Ари.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к московскому «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Артем Дзюба заявил, что считает себя уверенным и самодостаточным человеком.

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