61-летний Сайнс выиграл ралли «Дакар»

61-летний испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете внедорожников 2024 года. Эта победа стала для него четвертой в карьере на этом этапе. Впервые он одержал победу в 2010 году, затем в 2018-м и в 2020-м.

По завершении всех 12 этапов 61-летний испанский гонщик Карлос Сайнс показал результат в 48 часов 15 минут и 18 секунд. Вторым стал Гийом Де Мевиус, который отстал от победителя на 1 час и 20 минут. Французский чемпион мира по ралли Себастьян Леб завоевал третье место.

Сайнс-старший является победителем «Гонки чемпионов» 1997 года. Он также дважды становился чемпионом мира по ралли (1990 и 1992 годы). Гонщик лидирует в истории чемпионатов мира по ралли по числу попаданий в тройку призеров по итогам года — 11.

Сайнс является поклонником футбола. Он поддерживает мадридский «Реал» — команду из его родного города. Сайнс в 2006 году планировал выставить свою кандидатуру на выборах президента клуба.

Его сын Карлос Сайнс – младший выступает в «Формуле-1».

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