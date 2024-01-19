Российская теннисистка сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open

Занимающая 170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Мария Тимофеева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу топ-12 мирового рейтинга — бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — со счетом 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 12 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. В следующем раунде Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

В 1/8 финала ранее уже вышла 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Анне Блинковой и Анне Калинской еще предстоит провести матчи третьего круга.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее экс первая ракетка мира Маррей одним словом описал победу Андреевой в матче АО.