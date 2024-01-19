Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Тимофеева выбила с Australian Open 12-ю ракетку мира Хаддад-Майю

close
100%
Imago/Mathias Schulz/Global Look Press

Занимающая 170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Мария Тимофеева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу топ-12 мирового рейтинга — бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — со счетом 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 12 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. В следующем раунде Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

В 1/8 финала ранее уже вышла 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Анне Блинковой и Анне Калинской еще предстоит провести матчи третьего круга.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее экс первая ракетка мира Маррей одним словом описал победу Андреевой в матче АО.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами