Жирков заявил, что в «Зените» перебор с бразильцами

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе сине-бело-голубых. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«В «Зените» перебор с бразильцами? Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть, погулять… Раньше если бр­азильцы собирались, они могли хорошо пог­улять. А теперь они профессиональнее отн­осятся к делу», — сказал Жирков.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Также команду Сергея Семака ждет ответный четвертьфинальный матч Кубка России против «Динамо».

Ранее Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска.