Захаряну дали совет, как заиграть в «Реал Сосьедад»

Поигравший в Испании россиянин Дмитрий Радченко считает, что Арсену Захаряну просто так не отдадут место в стартовом составе «Реал Сосьедад». Об этом он заявил ODDS.

«На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. К сожалению, процесс адаптации затянулся. Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. Ему нужно продолжать работать на 100% и не отпускать руки. Если он перестанет это делать, то там этот вопрос решается быстро. У Арсена есть все шансы закрепиться в этом клубе. Но, надеюсь, у него в планах есть шансы попробовать себя не только в «Сосьедаде», — сказал Радченко.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности в текущем розыгрыше Примеры он провел 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее игрок ЦСКА рассказал, что готов уйти из команды в европейский клуб с понижением зарплаты.