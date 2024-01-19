Соболенко рассказала о реакции на отказ украинки от рукопожатия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ценит уважение к себе украинки Леси Цуренко.

«Ну, эта ситуация происходит уже давно в туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: «Отличная игра». Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Спортсменки встречались в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Победу со счетом 6:0, 6:0 одержала белорусская теннисистка. В 1/8 финала она сыграет с Амандой Анисимовой, представляющей США.

На Australian Open осталось трое россиянок: Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее Вяльбе назвала теннисиста Медведева лучшим российским спортсменом 2023 года.