Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соболенко рассказала о реакции на отказ украинки от рукопожатия

Соболенко заявила об уважительном отношении к себе украинки Цуренко

close
100%
Loren Elliott/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ценит уважение к себе украинки Леси Цуренко.

«Ну, эта ситуация происходит уже давно в туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: «Отличная игра». Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Спортсменки встречались в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Победу со счетом 6:0, 6:0 одержала белорусская теннисистка. В 1/8 финала она сыграет с Амандой Анисимовой, представляющей США.

На Australian Open осталось трое россиянок: Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее Вяльбе назвала теннисиста Медведева лучшим российским спортсменом 2023 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами