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Вяльбе назвала лучшего спортсмена России

Вяльбе считает теннисиста Медведева лучшим российским спортсменом 2023 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выбрала лучшего российского спортсмена по результатам 2023 года. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Некоторые фамилии увидели впервые, но из тех, кого вижу в этом списке, назвала бы лучшим Даниила Медведева», — сказала Вяльбе.

18 января Вяльбе была награждена премией «Серебряная лань» по итогам 2022 года, а также были названы 10 лучших спортсменов России 2023 года.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Сейчас Медведев сосредоточен на выступлении на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. В третьем круге россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Ранее сообщалось, что 16-летняя теннисистка Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open.

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