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Игрок ЦСКА рассказал, что готов уйти из команды с понижением зарплаты

Вратарь ЦСКА Помазун: ради Европы готов пойти на понижение условий

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РИА Новости

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который выступает в текущем сезоне на правах аренды за «Урал», рассказал о желании поиграть в Европе. Его слова передает «Чемпионат».

«Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Когда говорю про Европу, я не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе. Я и в команду нижней восьмерки пошел бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти», — сказал Помазун.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В текущем сезоне Помазун провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, пропустив 28 мячей, четыре из которых с пенальти.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко возобновит сезон матчем против «Ахмата».

Ранее Булыкин заявил, что перешедший в ЦСКА игрок «не очень» поступил с «Зенитом».

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