Тренер заявил, что ему жалко перешедшего из «Зенита» в ЦСКА футболиста

Бывший футболист, главный тренер клуба «Текстильщик» из Иваново Игорь Колыванов предположил, что петербургский «Зенит» не хотел продлевать контракт с защитником Даниилом Круговым, который подписал контракт с ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Футболиста в этой ситуации жалко. Он хочет играть, и ему не очень интересно сидеть на скамейке. За вторую команду ему играть тоже неинтересно. Просто если бы «Зенит» очень хотел продлить его, он бы это сделал. Так всегда бывает. А тут, видимо, заинтересованности не было. А Кругового, конечно, жалко», — заявил Колыванов.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник перейдет в московский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно, а вот оставшуюся часть сезона он должен провести в петербургском клубе. «Зенит» после подписания этого соглашения перевел Кругового во вторую команду.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА.