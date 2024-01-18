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Попадание кокаина в организм Курбанова назвали несчастным случаем

Агент Тараканов о Курбанове: надеюсь, что с кокаином был разовый эксперимент

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Михаил Сербин/РИА Новости

Сергей Тараканов, являющийся агентом капитана ЦСКА Никиты Курбанова, назвал бедой и проблемой обнаружение в крови у баскетболиста кокаина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», — сказал Тараканов.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда игрок и клуб не стали давать комментариев. 18 января 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации баскетболиста на три месяца после обнаружения в его крови следов кокаина.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по количеству проведенных матчей. Он выступал за московский клуб с 2015 года. Это его второй приход в команду. Ранее он был игроком ЦСКА с 2002 по 2012 год.

В составе ЦСКА Курбанов трижды становился победителем Евролиги и семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Ранее адвокат Калинов рассказал, грозит ли уголовное наказание баскетболисту, в чьей пробе нашли кокаин.

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