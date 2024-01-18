Россиянка выбила третью ракетку мира с Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу россиянки, которая располагается в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 57-й строчке. В следующем раунде Блинкова встретится с представительницей Италии Жасмин Паолини (26-й номер посева).

Рыбакина является финалисткой прошлого розыгрыша турнира Большого шлема и была посеяна под третьим номером. Блинкова впервые вышла в третий круг Australian Open.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее топ-5 российских теннисисток вылетели с Australian Open.