Футболист ЦСКА объяснил свою жесткость «борьбой за тарелку еды»

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша объяснил в интервью «Спорт-Экспрессу» причины своей жесткой игры.

«В Бразилии говорят «бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха», — сказал Роша.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив шесть желтых и одну красную карточку.

Роша заключил контракт с московским клубом 1 сентября 2022 года. Срок действия соглашения рассчитан до сезона-2024/25 и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

Защитник дебютировал за армейцев спустя десять дней после подписания контракта в матче РПЛ с «Краснодаром». Первый гол в составе ЦСКА Роша оформил 14 сентября в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом», в национальном первенстве впервые забил 8 октября 2023 года в матче со столичным «Динамо».

ЦСКА после первой части сезона РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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