Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист ЦСКА объяснил свою жесткость «борьбой за тарелку еды»

Защитник ЦСКА Роша заявил, что страдал и пахал, чтобы выйти на нынешний уровень

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша объяснил в интервью «Спорт-Экспрессу» причины своей жесткой игры.

«В Бразилии говорят «бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха», — сказал Роша.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив шесть желтых и одну красную карточку.

Роша заключил контракт с московским клубом 1 сентября 2022 года. Срок действия соглашения рассчитан до сезона-2024/25 и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

Защитник дебютировал за армейцев спустя десять дней после подписания контракта в матче РПЛ с «Краснодаром». Первый гол в составе ЦСКА Роша оформил 14 сентября в матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом», в национальном первенстве впервые забил 8 октября 2023 года в матче со столичным «Динамо».

ЦСКА после первой части сезона РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами