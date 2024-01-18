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Бывший чемпион мира по боксу оскорбил Даню Милохина

Экс-чемпион мира по боксу Лебедев посоветовал не обращать внимание на Милохина

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев раскритиковал популярного блогера и тиктокера Даню Милохина. Его слова передает Sport24.

«Ну какой бокс и Даня Милохин? Они что, все с ума посходили что ли? Советую всем деятелям бокса вообще не обращать внимание на этого черта позорного!» — заявил Лебедев.

Блогер проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Милохин ранее катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Хабиб отказался от $40 млн за возвращение в UFC.

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