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Экс-игрок «Спартака» рассказал, нужен ли команде капитан Джикия

Экс-игрок Деменко заявил, что «Спартак» хочет сохранить защитника Джикию

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Максим Деменко, который также выступал за петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил, что капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия уже мог бы покинуть клуб, если бы этого хотел. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нужен. Но после недопонимания Джикии с Абаскалем, думаю, что новый генеральный директор мог обсуждать этот вопрос с игроком или его агентом. Они могли дать понять, что будет понижение в цифрах контракта, но клуб хочет видеть его в своих рядах», — заявил Деменко.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее капитана «Спартака» назвали «дыркой в защите».

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