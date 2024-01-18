Названы сроки возвращения Овечкина на лед после травмы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел полноценную тренировку с командой и может вернуться на лед уже в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил главный тренер «столичных» Спенсер Карбери, его слова приводит RMNB.

«Я не думаю, что Овечкин выбыл надолго. Я бы ожидал его возвращения в ближайшее время, будь то следующая игра или субботняя, первая игра выездного турне. Это произойдет скоро. Это не то, что займет месяц», — заявил специалист.

В двух ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые пройдут 19 и 21 января, «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

Овечкин пропустил последние три встречи своей команды в НХЛ из‑за травмы нижней части тела. Несмотря на то, что 38-летний россиянин провел тренировку перед домашней игрой с «Анахайм Дакс», в заявку на матч, который прошел 17 января, он не попал.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее «Вашингтон» без Овечкина одержал уверенную победу в НХЛ.