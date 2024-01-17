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Стало известно, кто должен был выиграть премию The Best вместо Месси

Экс-футболист Деменко: Холанд больше заслужил премию The Best

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Carl Recine/Reuters

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» не согласился с вручением премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best аргентинцу Лионелю Месси, выступающему за американский «Интер» (Майами).

«Я тоже не согласен с этой ситуацией. Считаю, что на сегодняшний момент Холанд больше заслуживал этой премии. И его команда выиграла практически все, и он лучший бомбардир в Англии. Лига чемпионов, чемпион, кубки… Не знаю, какие критерии у ФИФА, но и многие футболисты, выступавшие раньше, не согласны с этой позицией», — считает Деменко.

Лионель Месси в 2023 году перешел в американский «Интер» (Майами) из США. Его команда не смогла пробиться в плей-офф MLS, но выиграла Кубок лиг. В составе «ПСЖ» аргентинский нападающий стал чемпионом Франции. Также он выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира, но это случилось еще в календарном 2022 году.

Ранее легенда сборной Германии назвал победу Месси в номинации незаслуженной.

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