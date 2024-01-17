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Стало известно, что понадобится 16-летней Андреевой для успеха на Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: важно, удастся ли Андреевой удержать физическую форму

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Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от дальнейшего выступления 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Australian Open. Специалист считает, что очень многое будет зависеть от того, удастся ли ей сохранить физическую форму на все две недели турнира.

«Очень сложно, не берусь предсказывать. Перед матчем Жабер с Андреевой три четверти, а то и 90% человек сказали бы, что Жабер – фаворит. Но сейчас все повернулось в обратную сторону. Следующий соперник, может быть, не такой сильный по рейтингу, но окажет более весомое сопротивление. Здесь тоже не знаешь. Опять же, турнир «Большого шлема» — это все же две недели. То есть игрокам нужно чуть дольше держать спортивную форму. И если мы говорим о ведущих мужчинах, то, на мой взгляд, они набирают ее к более поздним стадиям турнира. То есть первые круги их игра еще идет не так, а потом они действуют все лучше и лучше, и их очень сложно обыграть. У женщин может быть несколько другая ситуация», — отметил Ольховский.

Во втором круге Андреева, 47-я ракетка мира, разгромила со счетом 6:0, 6:2 шестую теннисистку планеты Онс Жабер из Туниса.

Ранее теннисиста стошнило после победного матча на Australian Open.

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