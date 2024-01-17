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Названы качества, благодаря которым можно обыграть Джоковича

Тренер Янчук: Джоковича можно бить мощью и темпом

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Yves Herman/Reuters

Отечественный специалист, заслуженный тренер страны Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах серба Новака Джоковича на Australian Open. Он считает, что сербский 36-летний первый номер мирового рейтинга не сможет доминировать в матчах против более молодых игроков из топа АТР-тура.

«Помню, как в матче с Рублевым он от Андрея уходил, если не уползал, потому что тот его давил мощью ударов. Джоковичу приходилось несладко и нелегко, но в конце концов он переиграл Андрея на ошибках. Новака можно бить темпом, мощью, которые есть у более молодых соперников. Ему будет нелегко в Австралии, потому что на него все нападают. Но, дай бог, он выиграет еще один «шлем» в этом году», — рассказал Янчук.

Джокович посеян на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне под первым номером и уже вышел в третий круг турнира. В матче второго раунда он в четырех сетах одолел австралийца Алексея Попырина – 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3. В третьем круге серб сразится с посеянным под 30-м номером аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который в первых двух матчах не отдал ни одного сета ветеранам Энди Маррею и Гаэлю Монфильсу.

Ранее на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой.

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