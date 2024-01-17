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Панарин установил уникальное достижение в истории «Рейнджерс»

Игрок «Рейнджерс» Панарин установил уникальное достижение в истории клуба в НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории своего клуба в матче с «Сиэтл Кракен» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходит на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. После второго периода счет 4:1 в пользу хозяев. Панарин записал на свой счет результативную передачу. 32-летний нападающий стал вторым россиянином, набравшим 60-е очко в текущем сезоне НХЛ.

Также Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

В текущем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 43 матчах, в которых забросил 27 шайб и сделал 33 результативные передачи.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

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