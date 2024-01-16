Сын Аленичева не планирует возвращаться в Россию

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах своего сына Даниила, который также является футболистом. Его слова передает Sport24.

«Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.

Почему не хочет в Россию? Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе — его желание, я не лезу», — сказал Аленичев.

Даниил Аленичев с 2022 года выступает за молодежную команду ФК «Лейшойнш». Основная команда выступает во втором дивизионе Португалии.

В России Аленичев-младший выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что в 2000 году Дмитрий Аленичев стал игроком португальского «Порту». Он провел в команде четыре года и дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка.

В 2003 году вместе с командой россиянин победил в финале Кубка УЕФА, а в 2004 году выиграл Лигу чемпионов. Благодаря этому он стал первым российским игроком, которому удалось завоевать трофеи такого высокого уровня в мировом футболе.

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