Российский теннисист уступил в матче Australian Open, ведя по сетам 2:0

Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне уступил голландцу Таллону Грикспору со счетом 6:2, 6:3, 6:7, 4:6, 5:7 и покинул турнир.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 50 минут. Сафиуллин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде Грикспор сыграет с представителем Франции Артюром Фисом.

На Australian Open после вылета Сафиуллина осталось четверо россиян. Это Карен Хачанов, Павел Котов, Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Общий призовой фонд турнира составляет $58,128 млн.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Сафиуллин располагается на 36-м месте (1190 очков), Грикспор — 31-й (1410 очков). Продолжает лидировать Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее первый матч Медведева на Australian Open назвали проверкой.